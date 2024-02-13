Україна

8 лютого 2024 року в Парижі українська та італійська асоціації футболу підписали важливий документ.

ІФА та УАФ започатковують новий проєкт. Мова йде про реалізацію в Центрі Коверчіано спільних заходів технічного тренувального характеру за участю молодих українських гравців і тренерів.

"Я пишаюся тим, що Україна обрала Італію для початку такої важливої як з футбольної, так і з ціннісної точки зору співпраці", — заявив президент ІФА Габріеле Гравіна. — "Ми завжди були на боці наших українських друзів через ініціативи солідарності, щоб допомогти покращити умови життя звичайних людей, а також спортивні проєкти, надаючи можливості для реєстрації в них тисячам молодих людей, які втекли від війни. Зараз ми забезпечимо ще більш структурований шлях технічної співпраці, яка має на меті гарантувати майбутнє українського футболу. З Андрієм ми дружимо протягом тривалого часу, я бажаю йому успішної роботи для своєї країни на його новій посаді".

"Італія завжди була для мене другою домівкою, наповненою незабутніми спогадами. Я вдячний кожному італійцю за постійну підтримку з першого дня повномасштабної війни в Україні. І я з нетерпінням чекаю реалізації спільних проєктів для розвитку українського футболу", — зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

Обидві національні асоціації мають намір зміцнювати та розвивати відносини дружби та технічної співпраці, допомагаючи тренерам та молодим гравцям реалізувати свій людський і професійний потенціал, а також брати участь у спортивних та освітніх заходах в Італії.