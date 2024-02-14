Україна

Сергій Палкін поділився своїми думками щодо життя донецького клубу після початку війни.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував життя донецького клубу за умов повномасштабної війни в Україні.

"Від моменту початку війни все змінилося. Змінився наш стиль життя, змінилося все. Від моменту початку війни повністю змінилося все життя українського народу. І всі в нашій країні, скажімо так, реорганізували своє життя, у тому числі наш клуб та український футбол.

Якщо порівняти наше життя із життям європейських футбольних клубів, то воно зовсім інше, і нам набагато важче досягти таких самих результатів порівняно з європейськими командами – через війну, через велику кількість перешкод, які ми долаємо. За нормальних обставин футболіст, наприклад, прокидається, снідає з родиною, вирушає на тренування, після нього повертається до родини тощо. У нашій ситуації ми маємо зовсім інший спосіб життя, бо наші гравці живуть у готелі, окремо від своїх родин. Вони бачать тільки готель, тренувальне поле, потім знову готель, знову тренувальне поле.

Якщо подивитися наші європейські матчі, українські матчі, то граючи в Україні ми всюди їздимо на автобусі, що забирає багато часу, бо в нашій країні наразі неможливо подорожувати літаком. Якщо ми говоримо про ігри за кордоном, то шлях до кінцевого пункту призначення може забрати майже два дні. Ви можете уявити, що, коли наші гравці прибувають до цього кінцевого пункту, їхній фізичний та ментальний стан неможливо порівняти зі станом наших суперників, у всіх аспектах вони мають більші перспективи та більше шансів обіграти нас навіть ще до початку гри.

Тому, коли наші хлопці перемагають, коли вони демонструють цікавий і красивий футбол, я ставлюся до них як до героїв, бо їм дуже важко показувати якісний футбол і позитивні спортивні результати. Якщо підсумувати, стає зрозуміло, що ми проживаємо дуже важкі часи. Та я сподіваюся і вірю, що вони якнайшвидше закінчаться.

На мою думку, навіть у такі часи ми досить успішні, бо ми одна команда, справжня команда, усі ми: гравці, менеджмент, президент. Ми разом уже дуже багато років, з деякими директорами я працюю вже 15 років, я в клубі 20 років. Мені не потрібно навчати їх, наших працівників, наших директорів, як керувати процесом у критичні й кризові часи, бо ми вже так давно разом, що всі розуміємо одне одного без слів. І, що найважливіше, ми розуміємо ДНК нашого клубу. Тож я вважаю, що через це ми сьогодні маємо успіх.

Чим можна пишатися за останні 12 місяців? Перш за все, пишаюся тим, що ми перемогли в чемпіонаті України. Ми вигравали багато чемпіонатів України. Чому перемога минулого року була найважливішою? Тому що ми здобули це чемпіонство під час війни. І це для нас, скажімо так, безцінне чемпіонство. Бо якщо ви подивитеся на те, як ми стартували, то на початку сезону ніхто в Україні не вірив, що ми станемо чемпіонами, тому що ми втратили половину нашого складу, тренерський штаб, ми почали будувати команду з нуля. І всі футбольні експерти казали, що шансів на те, що Шахтар стане чемпіоном, немає. Але вони не знають, що ми маємо чудову команду не тільки на полі, а й поза ним. Тому всі разом ми ухвалили дуже швидкі й послідовні рішення. І за деякий час зрозуміли, що ці рішення були правильними. З моєї точки зору, коли ми вирішили підписати нового тренера, залучити нових гравців та наших колишніх українських футболістів або повернути певних гравців, ми мали ухвалити ці рішення, враховуючи всю наявну ситуацію. Тож для нас і для мене особисто це чемпіонство є найбільшим досягненням минулого року.

Перемога над Барселоною одна з найяскравіших подій 2023 року? З огляду на імідж це неймовірний результат, особливо для українського народу, для наших військових. Це був один великий ковток свіжого повітря. Розумієте, люди в Україні щоранку просинаються і читають новини, більшість цих новин погані, майже 99% цих новин погані, бо в нас триває війна – важко мати щось позитивне в такій ситуації. І нелегко жити два роки в таких обставинах. Через це, коли ми досягли такого результату, коли українські хлопці, українські футболісти поїхали і перемогли Барселону за кордоном… Адже всі розуміють, що, хоча ми й називаємо ці матчі домашніми, вони є виїзними.

І коли ми виграємо такі поєдинки, це велике досягнення для нашого клубу і для нашого українського народу, тому що ми приносимо позитивні емоції нашому населенню, а це найважливіше. Так, для нашого клубу це гарний результат, але найголовніше те, що це дуже хороші новини для наших людей. Тому що вони розуміють і вірять, що український народ може багато чого досягти, навіть у ці важкі часи. І це має дуже велике значення. Бо іноді емоційна підтримка набагато важливіша за фінансову. Ця емоційна підтримка може змінити людей, змінити їхні дії. Тож для нас це було дуже важливо, передусім з цієї причини", - наводить слова Палкіна прес-служба клубу.

Раніше стала відома заявка Шахтаря на матч із Марселем.