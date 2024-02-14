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Сергій Палкін озвучив цілі "гірників" на нинішній сезон.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував цілі донецької команди на нинішній сезон, а також розповів про роботу головного тренера Маріно Пушича.

"Якщо говорити детальніше про наші цілі, то 2024 року ми повинні перемогти в чемпіонаті України й Кубку України. Ми мусимо це зробити. Враховуючи нашу роль, наше положення, нашу ситуацію, ми маємо виграти чемпіонат України.

Якщо ми говоримо про єврокубки, Лігу Європи, наступна гра – з Марселем. Для мене головне – показати атакувальний і цікавий футбол. Бо, як я вже казав, нам дуже морально й фізично важко грати матчі, які відбуваються за кордоном. І всі розуміють, що кожен може програти або перемогти, але для мене найголовніше – показати наш стиль і наш футбол, цікавий та красивий футбол. І в такому разі, навіть якщо ми програємо, усі зрозуміють – наші вболівальники зрозуміють, український народ зрозуміє. Головне – дотримуватися нашої стратегії і стилю гри.

Маріно Пушич — найбільш фундаментальний тренер, якого ми мали протягом моїх 20 років у клубі. Я називаю його фундаментальним, адже, на мою думку, він не тільки зосереджений на першій команді, на її результатах і розвитку, а бачить цілу картину й усвідомлює, що таке клуб, розуміє всю картину: як працює Академія, відділ скаутингу, як усе працює разом. І для мене це дуже важливо, бо з таким тренером дуже легко працювати й досягати результатів. Він має глибоке розуміння всіх процесів і готовий допомагати та допомагає в деяких з них.

Це одна сторона Маріно, а інша, якщо говорити про футбол, тактику і стиль футболу, – він, на мою думку, знаходиться на найвищому рівні. Його гасло збігається з нашим: "атакувальний і цікавий футбол". І це найголовніше. Ми хочемо атакувати, ми не хочемо, і він не хоче, вигравати тільки заради перемоги, щоб отримати результат і все. Ні. Іноді ми можемо програти, але демонструючи дуже якісний футбол. І такою є його філософія та наша філософія, через це ми працюємо разом як одна команда. Я відчуваю, ніби знаю його дуже багато років.

Щоб ви могли зрозуміти, ми підписали його за день до гри з Барселоною. Ми підписали контракт, а за п’ять хвилин гравці зайшли для представлення нового тренера, і після цього він уже готував їх до гри з Барселоною. Це дуже важко зробити. Зазвичай я ніколи не залишаюся в цьому залі з гравцями, але того разу я сказав, що хочу залишитися і послухати, що він їм скаже. Він розмовляє англійською, та деякі з наших футболістів її не дуже добре знають. Проте навіть ці гравці зрозуміли, чого він хоче, а я, хоча не є футболістом, цілковито зрозумів, як грати проти Барселони.

І для мене це був ще один доказ того, що ми ухвалили правильне рішення підписати його. Тому що, перш за все, він дуже хороший мотиватор, а це надважливо, особливо в цей період для наших гравців. Це має дуже велике значення. Також він розуміє футболістів та може їх об’єднати. І коли я бачу, як він налагоджує стосунки між гравцями, переконуюсь, що він досить глибоко розуміє психологію гравців і як з ними спілкуватися. Для нас це дуже важливо. І я вірю, що з ним ми досягнемо дуже хороших результатів", — сказав Палкін в інтерв'ю Stats Perform Agency.

Раніше Палкін поділився своїми думками щодо життя донецького клубу після початку війни.