Ліга Європи

Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з Тулузою.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Тулузи (0:0), який дозволив "орлам" пройти в наступний раунд плей-оф.

"Це була дуже складна гра, типовий матч-відповідь Ліги Європи, вирішальна гра для обох команд. Після цієї гри одна команда залишилася поза єврокубками.

У першому таймі ми добре впоралися і мали дві-три чудові можливості забити гол, що й було нашою метою. Ми упустили ці шанси і Тулуза показала свої наміри.

У другому таймі суперник пішов на більший ризик і чинив тиск. Нам довелося захищатися поблизу штрафного, на краю штрафного майданчика, при довгих передачах. Нам потрібен був дуже добрий воротар. Ми намагалися знайти моменти у контратаках, але не забили, і нам довелося боротися до кінця. Це була важка гра, і ми раді пройти до наступного раунду, вибивши сильного суперника.

Щиро кажучи, я дуже поважаю Тулузу. Особливо в єврокубках вони виявились дуже складним суперником. Вони вже показали це на груповому етапі. У єврокубках на виїзді я не очікував, що ми легко зіграємо. Це завжди складно. У футболі завдання різні. Коли втрачаєш якісь можливості, як у першому таймі, завдання полягає в тому, щоб добре захищатися, працювати та боротися. Це не лише питання тактики чи краси гри. Іноді у футболі потрібно боротися, виявляти дух і, зрештою, досягати успіху. Саме це ми і зробили", — наводить слова Шмідта прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Трубін — найкращий гравець матчу Тулуза — Бенфіка.