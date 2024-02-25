Україна

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував поразку від Динамо в матчі УПЛ.

Металіст 1925 поступився Динамо в матчі 18-го туру УПЛ — 2:4. Один з голів за харківську команду забив ексгравець киян Денис Гармаш. Після гри наставник харків'ян Віктор Скрипник пояснив, чому замінив Гармаша, а також поділився думками щодо результату гри.

"Ми зрозуміли де ми граємо. Напевно це дуже складно — грати з Динамо першу гру. Лише один місяць разом. Знаємо де нам потрібно себе покращувати. На жаль, ми маємо замало часу. Але така гра, за підсумками якої можна теж позитив для нас знайти. Лише з позитивом будемо дивитися далі. Динамо — з перемогою.

Заміна Гармаша? Насамперед вплинула жовта картка. Ми знаємо, який він імпульсивний. Він балакає не тільки з гравцями ай з суддями, з трибунами. Дійсно, дуже гарний для нас хлопець, який нам допоможе у майбутньому.

Але ми бачимо, що буде неправильним рішенням залишити його на полі й отримати чисельну меншість. Ми його запросили, щоб він грав такі ігри, для нього немає авторитетів. Хлопець знається на футболі. На жаль, тільки 45 хвилин зіграв сьогодні", - сказав Скрипник в ефірі МАТЧ-ЦЕНТРУ.