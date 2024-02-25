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Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (4:2), у якому він оформив дубль.

"Емоції позитивні, тому що ми перемогли. Але особисто мені не сподобалася моя гра в першому таймі: було багато браку, нереалізований вихід сам-на-сам з голкіпером. У другому таймі я трохи перелаштувався і мені вдалося забити два м’ячі.

Пропущений м’яч був для нас неочікуваним, тому що це Гармаш, від Дениса можна очікувати чого завгодно. Він забив гарний гол. Напевно, тільки він міг забити такий гол. Спілкувалися перед грою. Він сказав, що буде нас сьогодні трохи возити. Але ми сьогодні перемогли. І ця перемога є заслуженою.

Вам допомогло те, що зрівняти рахунок вдалося ще до перерви? Так, це добре, тому що йти на перерву за рахунку 0:1 або 1:1 це різні речі. Добре, що ми зрівняли рахунок ще в першому таймі. У першому таймі засмутився, але я розумів, що гра триває і треба переключатися на наступні моменти.

Навіть коли рахунок був вже 3:1 нічого ще не було зрозуміло. Ми пропустили другий гол, тож ще не було зрозуміло, чи ми переможемо. Металіст 1925 в першому таймі забив швидкий гол і великими силами відійшов в оборону, тож було важче її вскривати. А пропустивши у відповідь, суперники почали бігти вперед, відкривали зони, і нас з’явилося багато моментів.

Динамо виконало багато навісів з флангів, з кутових, але не реалізувало їх? Ми відпрацьовуємо цей компонент, але не завжди те, що ми відпрацьовуємо, може проходити. У першому таймі було багато навісів, а у другому ми перебудувалися, стали грати трохи інакше, і це принесло результат.

Перший гол – Шапаренко протягнув м’яч, віддав Волошину, Назар зробив хороший простріл, який я замкнув. Під час другого мого голу Шапаренко зробив гарний удар, м’яч потрапив у стійку, а я підставив ногу в стилі Селезньова. Нічого складного, кожен день це відпрацьовую на тренуваннях", — наводить слова Ваната прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо.