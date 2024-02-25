Україна

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський прокоментував перемогу над Металістом 1925 у 18 турі УПЛ.

Металіст 1925 поступився Динамо в матчі 18-го туру УПЛ — 2:4. Після матчу наставник киян Олександр Шовковський залишився незадоволеним, що його команда пропустила швидкий гол, який став наслідком помилок у захисті.

"Я вже чудово знаю Скрипника та стиль гри його команд. Ми будували свою гру, розуміючи, як вони діятимуть.

На жаль, складно починати гру з такого подарунка, який ми зробили, але я подякував хлопцям, що не опустили руки та продовжували", — сказав Шовковський в ефірі МАТЧ-ЦЕНТРУ.

Також свій коментар після матчу залишив Віктор Скрипник.