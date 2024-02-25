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Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на запитання представників ЗМІ на пресконференції після матчу з Металістом 1925.

Металіст 1925 поступився Динамо в матчі 18-го туру УПЛ — 2:4. Після матчу наставник киян Олександр Шовковський оцінив виступ своєї команди.

"Передусім хочу сказати наступне. Розпочався третій рік повномасштабної агресії росії, хоча загалом війна триває вже 10 років. Країна-агресор вдерлася в нашу країну, руйнує наші міста, вбиває наших громадян. Це все накладає свій відбиток на те, що відбувається. Я хочу подякувати нашим захисникам і нашим захисницям за те, що вони роблять, за можливість сьогодні грати в футбол. Ми розуміємо, що футбол в нашій країні існує завдяки нашим захисникам і захисницям.

Як оціню дебют Тараса Михавка? У Тараса є великі перспективи, велике бажання. Він досить молодий гравець, і ми всі його тільки підтримуємо і допомагаємо. Немає людей, які не роблять помилок. Вважаю, що Тарас провів цей матч на досить високому рівні. М’яч прослизнув у нього під ногою – таке теж інколи трапляється. Але в тому епізоді ми могли краще зіграти у той момент, коли пропускали гол. Тому це колективна відповідальність, колективна помилка.

У нас і в першому таймі були непогані моменти для того, щоб забити голи. Але хочу сказати, що ми розуміли, як буде грати наш суперник, намагалися чинити тиск, робили все для того, аби вони втрачали якомога більше сил. Ми чудово розуміли, що прийде час, коли ми зможемо реалізувати шанси, які мали. Але і в першому таймі ми мали багато моментів, аби піти на перерву з позитивним для нас рахунком.

У другому таймі ми зробили невеликий акцент стосовно нашої гри й дали хлопцям зрозуміти, що вони все роблять правильно, але їм треба робити це трохи швидше. Все інше – настанова на гру, яка була запланована, була реалізована. Складно починати гру з таких подарунків, який ми зробили супернику, але треба віддати належне команді, яку очолює Віктор Скрипник. Вони грають у досить цікавий футбол. Завжди непросто перемагати такі команди.

Тимчик та Ярмоленко? Ярмоленко почав тренуватися, але зараз у нього вимушена пауза. Тимчик теж починає працювати в основній групі. На жаль, Малиш вилетів місяці на два з половиною – три, йому зробили операцію. Біловар, у якого був струс, на наступному тижні має почати працювати.

Складно грати у весняний період перші матчі, тому що всі команди у функціональному плані готові, у всіх є певні напрацювання, і ти не розумієш хто як готується до матчу, які сюрпризи готують. Тому непросто. Ми акцентували на своїх діях, уже знаючи стиль, у якому грають команди Віктора Скрипника. Вважаю, що ми підготувалися досить непогано", — сказав Шовковський.

Також свій коментар після матчу залишив Віктор Скрипник.