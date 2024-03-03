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Хавбек "дніпрян" поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (1:0).

"Сьогодні дуже важливо було здобути три очки. Гра була тяжка, але ми були готові саме до такої гри і дуже задоволені, що зуміли перемогти. Повторюся, що для нас це дуже важливі три очки.

Ми сьогодні відійшли і не пресингували, адже знали, що суперник дуже добре грає довгими передачами, здійснює багато підбирань, після чого одразу робить або подачу, або б’є по воротах. З Чорноморцем вони завдали більше 20 ударів. Тому ми ретельно готувалися до цієї гри.

У суперника була рука у карному майданчику? Здається, що там м’яч влучив у руку, але мені не дуже добре було видно, адже я завдавав удар, і коли підняв очі, то бачив, як м’яч вже відскочив від гравця. Проте хлопці кажуть, що рука була.

Кожен гравець для нас важливий, але краще по одному пропускати ігри, ніж коли три-чотири гравці пропустять одночасно.

Треба перемагати у кожному матчі. У нас завтра буде вихідний, а післязавтра вже почнемо готуватися безпосередньо до матчу проти Руха", — наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь – Дніпро-1.