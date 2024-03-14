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Український півзахисник Георгій Судаков згадав період роботи з Патріком ван Леувеном.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков прокоментував роботу з колишнім наставником команди Патріком ван Леувеном.

– Він специфічний тренер. Не можу сказати, що в нього були погані ідеї. Я робив те, що він казав. Можливо, не спочатку, бо трохи не розумів, але потім він казав – я це робив.

Взаєморозуміння? Напевно, з першого дня вже не було взаєморозуміння. Якби це було тільки зі мною – тоді, напевно, я шукав би проблему в собі. А вийшло так, що з усією командою, – сказав Судаков в інтерв“ю Ютуб-каналу Шахтаря.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті може спробувати перехопити Судакова у Ліверпуля.