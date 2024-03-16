Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Саво Мілошевич висловився щодо матчу відбору на Євро-2024 проти України.

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич оцінив думки українських ЗМІ напередодні півфінального матчу плей-оф відбору Євро-2024 проти України.

"Не має значення, скільки коштують українські гравці і де вони грають. Їхня ринкова вартість лише означає, що вони мають хорошу індивідуальну якість. Таку команду можна перемогти, якщо добре грати як команда.

Я читав дещо з того, що було написано у їхньому ЗМІ. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Я не люблю відповідати засобам масової інформації. Ми відповімо на поле", — наводить слова Мілошевича TV N1 Sarajevo.

Нагадаємо, матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня, о 21:45 за київським часом.