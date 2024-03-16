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Нападник Руху, який заробив пенальті, а згодом відзначився й сам, поділився емоціями після розгромної перемоги над Металістом 1925.

Рух переграв Металіст 1925 з рахунком 4:1. Ілля Квасниця висловився після матчу.

- Головне, що вдалося перемогти. Можливо, другий тайм ми зіграли гірше, ніж першу половину матчу, але вилучення внесло корективи у нашу гру. Добре, що змогли забити чотири голи в першому таймі і спокійно довести справу до кінця.

Ми багато працюємо на тренуваннях, награємо як позиційну атаку, так і контратаки, тож нічого дивного, що сьогодні Рух реалізував свої моменти і швидко забезпечив собі велику перевагу у рахунку. Щодо свого голу, то Євгеній Пастух віддав хорошу передачу, я вискочив віч-на-віч та забив.

Приємно здобувати такі перемоги і хочеться продовжувати так й надалі. В УПЛ немає зараз легких суперників, тож не можна збавляти обертів, а треба продовжувати плідно працювати, — сказав Квасниця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Рух у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24.