Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

42-річний німець вже працював на такому ж матчі 2021 року.

Півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України обслуговуватиме німецька бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде 42-річний Фелікс Цваєр, якому допомагатимуть Штефан Лупп та Марко Ахмюллер.

Резервним рефері призначено Даніеля Зіберта, а за систему ВАР відповідатиме Бастіан Данкерт.

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Зазначимо, що Цваєр вже працював на матчі між боснійцями та українцями у 2021 році в рамках відбору ЧС-2022. Тоді матч закінчився з рахунком 1:1, а німець показав три жовті картки боснійцям.

Також німецький рефері неодноразово обслуговував матчі українських клубів у єврокубках за участю Динамо, Шахтаря, Дніпра та Чорноморця.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.