Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками щодо підготовки національної команди.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку національної команди до вирішальних відбіркових матчів плей-оф Євро-2024.

"Мета зборів одна — підготуватися до найважливіших матчів. Ми запросили гравців молодіжної збірної, щоб гравців було достатньо для підготовки. Як всі бачили, деякі гравці збірної приєдналися в останній день. Збір пройшов добре, ми підготувалися і подивимося, як гравці будуть готові до гри.

Ми зібралися раніше, щоби більше нагадати гравцям, що потрібно робити на полі. У Боснії і Герцеговини ситуація інша — у них лише один гравець із національного чемпіонату, а решта з Європи, тому вони не могли зібратися раніше.

Я вдячний нашим клубам, які пішли назустріч і зіграли свої матчі заздалегідь, і дали нам можливість розпочати збір раніше та добре підготуватись.

Матч Боснія і Герцеговина — Україна обслужить німець Цваєр

Я впевнений, кожен молодий гравець, який викликається до основної збірної, дуже мотивований. Тут без запитань. Я їм вдячний – вони максимально працювали, допомагаючи не лише основній команді, а й готувалися до своїх матчів у U-21. Ми їх підготували, а вони допомогли нам.

Ми не збиралися чотири місяці і у кожного гравця свої вимоги у клубі. Потрібно перебудовуватись і на це потрібен час. На жаль, у тих гравців, які тільки-но приїхали — часу немає. Такі самі умови і в Боснії і Герцеговини.

Я не знаю, що кажуть суперники, але я все читаю і аналізую. Я завжди говорю, що ми повинні думати про себе. Цей відбірковий етап був позитивним. Для будь-якої команди потрібен час, щоб зрозуміти всі вимоги. Я бачу гравців – вони дуже вмотивовані, вони розуміють, що часу немає. Так, ми збираємося грати за рахунок командних дій та високої індивідуальної майстерності.

Завжди грати у гостях важко, але так було завжди. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо зіграти в Україні, тому нам дуже важлива підтримка наших вболівальників. Ігри збірних у своїй країні – це свято. Незважаючи на все, гравці розуміють – за кого вони грають, заради кого вони працюють і зараз немає різниці, де ми граємо.

Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

У збірній потрібно мати баланс – мають бути не лише досвідчені гравці, а й молодь. Вони додають мотивації та енергії один одному.

Стан Циганкова і чи є шанс, що він зіграє проти Боснії і Герцеговини? Шанси є навіть тоді, коли їх нема. Віктор тут і він відновлюється. Ми стежимо за його відновленням, за динамікою. Ще є кілька днів і якщо він буде здоровим – він завжди готовий зіграти за збірну.

Робота на чолі збірної України – це дуже важливий період у моїй кар'єрі. Тим більше працювати у такий складний час – це велика відповідальність. Для мене зараз важливо – що наші гравці вже мають досвід матчів плей-оф. Це найважливіше. Нам зарано говорити про чемпіонат Європи – зараз найважливіше – відбіркові матчі”, – сказав Ребров в інтерв'ю прес-службі УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня й розпочнеться о 21:45 за Києвом.