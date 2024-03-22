Україна

Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу за участю молодіжної збірної України.

Сьогодні, 22 березня, відбудеться товариський матч, у якому зіграють молодіжна збірна України та національна команда Марокко U-23.

Спаринг пройде сьогодні, 22 березня, на стадіоні Мардан у турецькій Анталії. Стартовий свисток пролунає о 20.00 за Києвом.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, 26 березня у відборі молодіжного Євро-2025 Україна зіграє проти Азербайджану, який пройде в Баку, о 14:00 за Києвом.

Також додамо, що збірна Марокко U-23 потрапила до однієї групи з Україною на Олімпійських іграх-2024.