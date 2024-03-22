Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу за участю молодіжної збірної України.
УАФ
22 березня 2024, 11:25
Сьогодні, 22 березня, відбудеться товариський матч, у якому зіграють молодіжна збірна України та національна команда Марокко U-23.
Спаринг пройде сьогодні, 22 березня, на стадіоні Мардан у турецькій Анталії. Стартовий свисток пролунає о 20.00 за Києвом.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, 26 березня у відборі молодіжного Євро-2025 Україна зіграє проти Азербайджану, який пройде в Баку, о 14:00 за Києвом.
Також додамо, що збірна Марокко U-23 потрапила до однієї групи з Україною на Олімпійських іграх-2024.