Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Clear", оцінює дії футболістів збірної України у матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Це був точно не той матч, який потім колись виникне бажання пригадувати знову. Погана гра, але відмінний характер та натхненний результат. Із точки зору стратегії плей-оф кваліфікації, потужнішого заряду емоцій ми не могли собі навіть і уявити. Але водночас Боснія і Герцеговина розкрила стільки наших проблемних місць, що більш досвідчений суперник може цією інформацією скористатись. Чи сподобалась ця гра? Якщо віддавати перевагу перемогам усупереч ходу подій, то так, команда Сергія Реброва цю частину авдиторію точно потішила.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Билино Полє в Зениці (за 10-бальною шкалою).

Україна



Андрій Лунін — 8,0. Наш представник у мадридському Реалі таки здобув своє місце від сонцем на клубному рівні, тож його поява з перших хвилин у матчі національної команди не викликала аж надто великого ажіотажу. Але це була не "воротарська" гра, точніше не та, де від гравців на цих позиціях вимагалась постійна участь у протистоянні. Ударів у площину було критично мало, а в бік саме наших воріт — три дійсно небезпечних. Два з них Лунін парирувати б не міг, а ось третій урятував, як згодом з’ясувалось, наш камбек.

Юхим Конопля — 7,0. Тренерський штаб збірної подивився на виступи правого захисника в Шахтарі й вирішив зробити щось схоже й для головної команди країни. Вийшло дуже цікаво та гостро, і в підсумку з асисту Коноплі почався той самий камбек.

Ілля Забарний (6,0) — Микола Матвієнко (6,0) — 6,0. Із центром захисту в нас були вже звичні труднощі, а коли навпроти перебуває ще й майстер такого рівня, як Едін Джеко, то й на малі відсотки виграних дуелей у Забарного та Матвієнка геть по-іншому доводиться дивитись. Важка гра, не без помилок, зокрема — під час пропущеного, автогол Матвієнка та дуже неоднозначна адаптація під нового опорника над зоною.

Віталій Миколенко — 6,0. Активність в атаці з лівого флангу приходила дуже рідко, проте, як продемонстрував другий гол, своєчасно. Не дивно, що Миколенку доводилось багато часу приділяти увагу грі в обороні, бо Дедич атакував саме з його боку поля, і в підсумку його так і не вдалось стримати від результативної дії. Напевно, то був поодинокий випадок, коли Віталія все ж таки вдалось залишити поза епізодом.

Олександр Зінченко — 6,0. Капітан у ролі одного з пари опорників цього разу не вразив своєю грою. Жодної виграної дуелі та кілька помилок у передачах під час переходів поміж фазами атак. Зрештою, це може бути банальним наслідком попередньої травми, що розумів і тренерський штаб під час рішення про доцільність заміни.

Володимир Бражко — 6,5. Можемо тільки привітати з дебютом. Складний вибір для Реброва, і він таки знову віддав перевагу молодості та нахабності в противагу досвіду. І Бражко в підсумку так і намагався діяти — нахабно, як по відношенню до суперників, так і взагалі по діям на футбольному полі. Одного разу обрізався під час незрозумілого дриблінгу в центрі поля на початку матчу, і після того подібного більше не робив. Ще б кілька разів спробував розрядити гармату й вийшов би такий собі середньостатистичний матч за Динамо в цьому сезоні в плані активності.

Олександр Зубков — 7,0. За відсутності Циганкова на правому фланзі атаки варіантів майже не залишалось, тому появу Зубкову очікували й суперники. Відповідно, протидію вони йому також вигадати зуміли, тож відбулось типове повторення матчу Олександра за Шахтар цього сезону в Лізі чемпіонів УЄФА. Але суперники все ж таки рівня посереднього, тож кмітливість було, куди докладати. Інтенсивності знову трохи забракло — це теж слушний контраргумент.

Георгій Судаков — 6,5. Повний матч для Судакова, під час якого довкола нього намагались побудувати гру партнери, але зробити це через протидію опонентів було ще тим випробуванням. За великим рахунком, Георгію більшу частину ігрового часу доводилось розташовуватись нижче й згризатись у боротьбу за м’ячі. І це, здебільшого, у нього виходило дуже непогано.

Михайло Мудрик — 6,5. Черговий контраверсійний матч від одного з наших представників у АПЛ. Наче й роботи на фланзі Михайло виконав надзвичайно багато, і перший на всю команду удар у площину (на 77 хвилині) опинився на його рахунку. Але ж яка кількість помилок на рівному місці за ходом протистояння. Навіть той змарнований момент у компенсований час можна вважати красномовною оцінкою для всього, що ми побачили від Мудрика цього вечору.

Артем Довбик — 7,5. Безперечно складна гра для основного нападника збірної України цього вечора. Багато боротьби, мінімум виграних дуелей, постійне перебування під опікою подекуди трьох суперників, і звідси майже повна відсутність гольових моментів та навіть банальних точних передач. Але зрештою Довбик знайшов свій момент, Яремчук знайшов його пасом, збірна забила другий м’яч і всі радіють. А якби не зіграла ця пара, то могли б і не радіти. Ось така емоційна гойдалка, яка була характерною для всього цього протистояння.

Роман Яремчук — 9,0. Форвард із появи на полі на заключні хвилини основного часу витягнув для нашої збірної квиток до наступного раунду кваліфікації. Гол + гольовий пас, хоча для початку від Яремчука просто очікували появи з перших хвилин, а там уже як піде гра.

Олексій Гуцуляк, Руслан Малиновський, Максим Таловєров — ротація від нашого тренерського штабу цього разу знову була дещо пізньою та відповідала тим фрагментам гри, коли з’являлись на полі футболісти. Однак коли є настільки яскравий виступ Яремчука, то важко виокремити когось ще на його тлі.

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