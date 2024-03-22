Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Попереду у "синьо-жовтих" вирішальне протистояння проти Ісландії.

Президент УАФ Андрій Шевченко привітав збірну України з перемогою у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (2:1).

"Вітаю збірну України з дуже важливою перемогою! Команда показала характер і боролася до останньої хвилини – молодці! Маємо вирішальний поєдинок у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", — написав Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у фіналі відбіркового етапу плей-оф Євро-2024 Україна зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у Польщі та запланована на 26 березня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Боснія і Герцеговина – Україна.