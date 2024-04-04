Україна

Форвард "моряків" поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Нападник одеського Чорноморця Андрій Штогрін прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Кубку України проти донецького Шахтаря (1:4).

"Програли, тому засмучені. Хороший матч, хороший суперник. Ми поважаємо Шахтар, дякуємо їм за гру.

В Одесі проаналізуємо, чого не вистачило. Трохи сіли, потрібно було грати вище та агресивніше. До того ж суперник грав добре. Емоції завжди погані, коли програєш.

На результат вплинув щільний графік та дальні переїзди? Можливо. Але це не виправдання. Все одно потрібно виходити на поле та грати.

Дякую вболівальникам. В нас багато фанів, які воюють. Дякую їм, дякую ЗСУ. Дякую тим, хто приїхав до Львова. Дякую, що вболівали за нас", — сказав Шторгін в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Чорноморець.