Україна

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Зорі (3:0).

"Вітаю всіх вболівальників Динамо з перемогою! Сьогодні, можна сказати, гра нам давалася, і, в принципі, я задоволений діями своєї команди. Так, не обійшлося без помилок, але це футбол, завжди є, над чим працювати.

Також хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, які дозволяють нам грати в футбол, які дарують нам ці важливі футболі миттєвості, а ми будемо дарувати їм позитивні емоції.

Коли Ярмоленко буде готовий зіграти всі 90 хвилин? У нас у команді 24 гравці, і кожен із них має можливість вийти у стартовому складі. Коли Андрій буде готовий, і коли ми побачимо, що необхідно випускати його у стартовому складі, тоді він і вийде у старті.

Те, що відбувається у роздягальні, там і залишиться. Ви не можете і не будете знати, про що ми домовляємося, які тактичні напрацювання у нас є. Більшою мірою ми виконали на полі те, про що домовлялися. Безумовно, ми готувалися до нашого суперника і розуміли, що це буде зовсім інша гра, аніж та, яка була трохи більше тижня тому.

У нас у команді всі готуються і всі мають можливість вийти на поле. Георгій Бущан, так само як і Руслан Нещерет, так само як і Валентин Моргун, це три воротарі, на яких ми розраховуємо, і які в будь-який момент можуть підмінити один одного, вийти у стартовому складі. Я ніколи не буду переходити на особистості. Єдине, що важливо для мене, як для тренера – аби кожен гравець виконував свої прямі зобов’язання на футбольному полі. Для мене не важливо, хто заб’є гол. Я хочу, щоб усі забивали. Для мене важливо, в першу чергу, аби команда реалізовувала настанову, доставляла м’яч до штрафного майданчика, забивала голи, дарувала позитивні емоції нашим уболівальникам.

Я задоволений тим настроєм, з яким футболісти вийшли на гру. Я задоволений результатом. Але я не можу бути повністю задоволеним, завжди є моменти, які можна покращувати у грі. Гадаю, якщо я буду повністю задоволений, мені треба буде закінчувати свою тренерську кар’єру, а я її тільки розпочав", — наводить слова Шовковського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Динамо.