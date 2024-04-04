Україна

Юрій Коваль поділився своїми думками після гри з Динамо.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:3).

"Коментар дуже короткий. Рахунок по грі. Виявилось, що ми не були готові до сьогоднішнього матчу, але рухаємось далі.

Не можу сказати, що на результат вплинули відсутні орендовані гравці у Динамо. Так, у всіх тих гравців була б додаткова мотивація, але в даному випадку, я не бачу причин поразки в цьому. Наша команда не була готова до цієї гри", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Динамо.