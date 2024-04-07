Україна

Коментар тренера одеської команди після гри з олександрійцями.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу над Олександрією в УПЛ (3:2).

"Я свої враження не буду повною зараз мірою коментувати. Але дуже хочу дати коментар грі. Я дуже задоволений, що ми виграли. Страшенно задоволений. Перше, чого я чекав – це скоріше зайти в роздягальню і побачити очі своїх футболістів і сказати, що вони величезні молодці. Величезні молодці, просто красені.

Вони виграли гру. Сама гра, помилки, як вона складалась – це наш аналіз. Але вони зробили страшенно важливу річ, Вони виграли матч, граючи через 3 на 4-й день третій матч поспіль у складі 10-11 людей. Я просто знімаю капелюха. Величезна повага, величезна подяка, своїм футболістам. Страшенна.

Люди відіграли 3 матчі та показали досить нормальний рух. Інше питання стосовно психології – це те, в чому ми сьогодні виглядали не найкраще. Але я не хочу про це говорити, бо не хочу сьогодні жодного негативу.

Хочу тільки аплодувати команді за ту перемогу, яку вони здобули у такий тяжкий, важливий, стратегічно вирішальний момент у чемпіонаті. Так що просто браво, футболісти Чорноморця. Браво!", – сказав Григорчук.

Читайте звіт по матчу на Football.ua.