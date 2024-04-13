У наступних зустрічах національна команда зіграє ще з двома суперниками.
Збірна України З Футзалу - Фото Google
13 квітня 2024, 16:56
Збірна України з футзалу виграла у збірної Литви в товариському матчі. Команді Олександра Косенка вдалося забити тричі вже у першому таймі, а в другому таймі відбулося ще два забитих м'ячі.
Далі у товариському турнірі Україна зіграє з Бразилією 15 квітня. Також відбудеться матч з Францією 16 квітня.
Литва — Україна 2:5
Голи: Корсун, 10, автогол, Загурскас 30 — Мельник 12, Корсун 15, Зварич 15, Чернявський 22, Педяш 40
Україна: Сухов (Гуйван, 21) — Корсун, Швед, Фаренюк, Шотурма; Семенченко, Чернявський, Жук, Микитюк, Мельник, Лебідь, Зварич, Педяш