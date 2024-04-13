Україна

У наступних зустрічах національна команда зіграє ще з двома суперниками.

Збірна України з футзалу виграла у збірної Литви в товариському матчі. Команді Олександра Косенка вдалося забити тричі вже у першому таймі, а в другому таймі відбулося ще два забитих м'ячі.

Далі у товариському турнірі Україна зіграє з Бразилією 15 квітня. Також відбудеться матч з Францією 16 квітня.

Литва — Україна 2:5

Голи: Корсун, 10, автогол, Загурскас 30 — Мельник 12, Корсун 15, Зварич 15, Чернявський 22, Педяш 40

Україна: Сухов (Гуйван, 21) — Корсун, Швед, Фаренюк, Шотурма; Семенченко, Чернявський, Жук, Микитюк, Мельник, Лебідь, Зварич, Педяш