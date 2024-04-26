Футзал

Команди завершили регулярний чемпіонат і тепер боротимуться у матчах на вибування.

У нашій країні футзал щасливо поступається футболу за популярністю, проте це зовсім не означає, що цей вид спорту не має свого глядача і не розвивається. Навіть у нинішніх реаліях футзал в Україні зростає і стає дедалі популярнішим.

Нинішнього сезону на старт в Екстра-лізі вийшло 10 команд. Формат – три кола та плей-оф, куди потрапляє вісім команд, тоді як дев'ятий та десятий колективи вилітають. На жаль, Рятувальник Ромни зійшов із дистанції раніше – команда не змогла пройти всю дистанцію.

Плей-оф формується так: перша команда потрапляє на восьму, друга — на сьому, третя — на шосту, четверта — на п'яту. Чвертьфінали пройдуть до двох перемог, у разі обміну перемогами призначається третій матч на полі команди, яка закінчила регулярний чемпіонат вище.

Давайте поглянемо на турнірну таблицю за підсумками сезону і сформовані пари плей-офф.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Ураган 27 23 1 3 125 38 87 70 2 ХІТ 27 21 4 2 120 40 80 67 3 Aurora 27 17 6 4 103 53 50 57 4 Сокіл 27 14 4 9 73 55 18 46 5 Енергія Львів 27 14 4 9 72 62 10 46 6 SkyUp Futsal 27 11 2 14 75 86 -11 35 7 МСК Харків 27 9 0 18 58 106 -48 27 8 Кардинал-Рівне 27 7 4 16 41 82 -41 25 9 in.IT 27 3 2 22 43 111 -68 11 10 Рятувальник 27 0 5 22 42 119 -77 5

Першими у гру вступлять львівська Енергія та хмельницький Сокіл. Найрівніша і найінтригуюча пара плей-оф. У сезоні команди тричі грали між собою, і тут ми стали свідками трьох різних результатів. Перемога Сокола 3:0, перемога Енергії 3:1 та нічия 2:2. При цьому не можна не відзначити, що 5 місце в регулярному чемпіонаті — особисте фіаско для Енергії. Львів'яни це чудово розуміють та зроблять усе, щоб виправити ситуацію.

Чинний чемпіон України київський ХІТ за підсумками останнього ігрового дня втратив перше місце та фінішував другим. Загалом, це справедливий результат, адже Ураган, який вирвав перший рядок, провів набагато стабільніший і яскравіший сезон. Команда Олега Лук'яненка у плей-оф зіграє з молодим колективом МСК Харків. Будемо відвертими, підопічним Станіслава Гончаренка потрібне диво, щоб пройти чемпіона.

Ураган завдяки згаданій перемозі на фініші забезпечив собі перше місце та як результат — матчі проти Кардинал-Рівне. Суперник не найпростіший, адже саме Кардинал – чинний володар Кубка України та бронзовий призер минулого чемпіонату. Однак той Кардинал і нинішній – дві абсолютно різні команди. Пройти Ураган буде неймовірною сенсацією.

Остання пара плей-офф – Sky Up (Київ) – Аurora (Київ). Київське дербі. Аurora фантастичним чином увірвалася до еліти українського футзалу і у першому ж сезоні у своїй історії змогла увійти до трійки за підсумками регулярного чемпіонату. Це блискучий результат, проте, напевно, у клубу ще більші амбіції і вихід до півфіналу — це програма мінімум. Sky Up, у свою чергу, дуже важко входив у сезон і довгий час не міг порадувати фанатів гарними результатами, але ближче до весни колектив Тараса Шпички набрав хід і тепер це серйозна бойова одиниця. Аurora — безперечний фаворит протистояння, але легкої прогулянки у команди Євгена Задорожного точно не буде.

До вашої уваги онлайн-трансляції матчів:

Енергія (Львів) – Сокіл (Хмельницький):

Sky Up Futsal (Київ) – Аurora Futsal (Київ):

Кардинал (Рівне) – Ураган (Івано-Франківськ):

МСК Харків (Харків) – Хіт (Київ):