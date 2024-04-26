Шахтар хоче пристойно заробити на трансфері Георгія Судакова.
ГЕОРГІЙ СУДАКОВ, GETTY IMAGES
26 квітня 2024, 15:50
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає, що півзахисник команди Георгій Судаков переїде до топклубу за суму не менше 60 млн євро.
"Я знаю, що президент хоче великі гроші. Якби він захотів отримати 40-45 мільйонів – віддав би вже Наполі. Але це унікальний футболіст.
Це футболіст, якому 20 років, у якого божевільна техніка, обсяг роботи, голова на місці. Таких футболістів сьогодні мало в Європі.
Цифра, за яку Судаков піде, – я впевнений, вона буде дуже велика.
Понад 60 млн євро? Я впевнений, що так. Тому що він коштує таких грошей", –сказав Срна в інтерв'ю KDK.
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