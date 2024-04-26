Україна

Шахтар хоче пристойно заробити на трансфері Георгія Судакова.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає, що півзахисник команди Георгій Судаков переїде до топклубу за суму не менше 60 млн євро.

"‎Я знаю, що президент хоче великі гроші. Якби він захотів отримати 40-45 мільйонів – віддав би вже Наполі. Але це унікальний футболіст.

Це футболіст, якому 20 років, у якого божевільна техніка, обсяг роботи, голова на місці. Таких футболістів сьогодні мало в Європі.

Цифра, за яку Судаков піде, – я впевнений, вона буде дуже велика.

Понад 60 млн євро? Я впевнений, що так. Тому що він коштує таких грошей", –сказав Срна в інтерв'ю KDK.

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