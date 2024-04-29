Україна

Колос шукає нового тренера для першої команди.

Ярослав Вишняк залишив посаду головного тренера та обійматиме посаду віцепрезидент Колоса, а виконуючим обовʼязки основної команди призначено тренера молодіжної команди Олександра Поздєєва.

Тим часом віцепрезидент Колоса Володимир Генінсон прокоментував пошуки нового головного тренера для клубу.

"Ми розглядаємо усіх тренерів, які є вільними на ринку. Не лише в Україні, а й за кордоном. Це може бути тренер, який тренував Ліверпуль, Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед.

З іншого боку, ми розуміємо, що в цей момент, наприкінці сезону, ми довірили Поздєєву і ми подивимося у кінці сезону що буде.

Ми ніколи не вели переговори з Григорчуком та ван Леувеном. Ніколи. Руслан Костишин був присутній на грі (проти Олександрії – прим.), бо його син сьогодні грав", – сказав Генінсон.