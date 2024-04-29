Україна
29 квітня 2024, 20:00
Полісся виграло "творчий вечір" у Ворскли та наблизилось до зони єврокубків
Команда Сергія Долганського, навпаки, на міжнародні змагання наступного року може розраховувати тільки завдяки можливій перемозі в Кубку України.
Полісся — Ворскла, фото УПЛ
29 квітня 2024, 20:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Ворскла 1:0
Гол: Назаренко, 80
Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста (Танковський, 63), Кушніренко (Ндукве, 87) — Козак (Петряк, 62), Мустафаєв, Назаренко — Фортюне (Грицук, 90+2).
Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула (Феліпе, 85) — Павлюк, Сіссоко — Кане (Глущенко, 81), Челядін (Толі, 82), Мякушко (Нестеренко, 46) — Степанюк.
Попередження: Танковський, Фортюне — Хрипчук, Павлюк