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Полісся — Ворскла 1:0
Гол: Назаренко, 80

Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста (Танковський, 63), Кушніренко (Ндукве, 87) — Козак (Петряк, 62), Мустафаєв, Назаренко — Фортюне (Грицук, 90+2).

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула (Феліпе, 85) — Павлюк, Сіссоко — Кане (Глущенко, 81), Челядін (Толі, 82), Мякушко (Нестеренко, 46) — Степанюк.

Попередження: Танковський, Фортюне — Хрипчук, Павлюк