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Форвард киян поділився своїми думками після гри з Вересом.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (3:0), у якому він відзначився дебютним голом.

"Була флангова атака, Буяльський покотив до штрафного майданчика на Волошина, а Назар підняв голову та побачив вільного мене. Я зробив дотик – та забив гол.

Під час третього голу суперник побіг вперед, аби скорочувати відставання в рахунку, а ми зіграли на контратаці. Бражко помітив мене в центрі поля, а я, у свою чергу, вивів віч-на-віч із воротарем Волошина. Назар прийняв правильне рішення, не став сам бити, а викотив Шепелєву на порожні ворота.

У попередній грі ми втратили очки з ними, тож сьогодні налаштовувалися лише на перемогу. Так, у першому таймі вони надійно діяли в обороні, але нам вдалося забити перед перервою – і гра фактично була зроблена. Вони розкрилися, почали утворюватися вільні зони, ми забили ще й довели матч до впевненої перемоги.

Звичайно, емоції переповнюють. Дуже хотів забити за першу команду, і, чесно кажучи, сьогодні навіть якесь передчуття було. У роздягальні всі на словах привітали.

Хто найбільше допомагає адаптуватися в першій команді? Буяльський, Ярмоленко, напевно. Підтримують, дають поради, як діяти в тій чи іншій ситуації. Довіра головного тренера відчувається – ми постійно розмовляємо, він щось підказує. Що стосується сьогоднішнього матчу, то захворів Супряга, тому на поле вийшов я, зробив свою роботу – та й усе.

Звичайно, головна мета – грати за першу команду. Але якщо я потрібен юнацькій команді, то я готовий допомагати їм. Спочатку було важкувато – і фізично, і психологічно. Але зараз звик, тож усе гаразд.

Наступний матч пропускає Ванат. Гра у стартовому складі? Якщо буде шанс, то звичайно готовий", — наводить слова Пономаренка прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Верес.