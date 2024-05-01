Україна

Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:4).

"За результатом, гра не дуже, на жаль. Вважаю, перемога Шахтаря закономірна. Тут узагалі жодних питань. Відчувалась чимала різниця в класі, майстерності й дуже велика у швидкісних якостях футболістів. Розуміємо, що підбір виконавців у Шахтаря дуже сильний, і вони є тією силою, з якою нелегко впоратися.

Це буде не дуже скромно, можливо, навіть смішно, щоб я аналізував та оцінював Шахтар. Це великий клуб, у якому по-футбольному все правильно та на найвищому рівні. Бачимо, що за результатами та грою це справді великий клуб.

Форма та рівень Шахтаря змушує відходити від звичних принципів та ідей гри? Абсолютно і, звісно, певні корективи на поєдинок зробили. Ми не можемо битися головою об стіну і повинні розумно до всього підходити. Розуміли, що нам протидіятимуть виконавці з фантастичними швидкісними якостями, примноженими на майстерність. Не маємо підходити до поєдинку примітивно тільки через те, що ми так хочемо і це наш стиль гри.

Авжеж, коли різниця в класі та швидкостях відчутна, маємо вносити корективи. Але страшенно не хочеться цього робити, адже втрачається логічна лінія, коли ми напрацьовуємо, віримо в одні принципи, й раптом усе змінюємо та сідаємо в захист, не розуміючи, що робимо, так, на вдачу. Внесли корективи, але це не говорить про те, що ми відмовляємося від чогось. У наступній грі відкрито вам скажу, особливо нічого не змінимо і будемо старатися, та деякі зміни будуть. Розуміємо, що складно це зробити, тим паче проти такого сильного суперника.

Чому перенесення матчів до Києва для Чорноморця є зручним? Раніше до Львова було більш-менш зручно діставатися, і ми мали змогу приїхати за день, зараз змінили час рейсу, він прибуває о 6:00. Просто перебивається ніч, і відчули, що нам було якось складно через це в кубковому матчі, тому не хотілося цього повторювати. Запропонований варіант з перенесенням матчів нам дуже підходить, адже до Києва по нормальній дорозі доїхали за чотири з половиною години. Жодних проблем, у такій ситуації це для нас нормально. Напевно, якби на трибунах було багато вболівальників, то ми так би не вчинили, але зараз уболівальників небагато, тому вирішили зберегти трішки сил, адже кожна наступна гра для Чорноморця є найважливішою.

Ми з Селюком говорили приблизно два тижні тому та були близькими до того, щоб дати йому відпочити і не ставити у склад. Але це найлегший шлях, щоб вийти з тяжкого стану. Так складається, що його помилка призводить до гола, і це вже не вперше. Я дуже хотів, щоб він переборов це та став сильнішим, не маючи відпочинку. Я хотів вчинити таким чином, але буду знов з ним розмовляти. Сьогодні необхідна була заміна, і зробили б йому тільки гірше, якби не скористалися нею", — наводить слова Григорчука прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець – Шахтар.