Україна

Бразильський хавбек поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (4:1), у якому він оформив хет-трик.

"Я плідно працював, щоб забити свій гол. У нас дуже хороший колектив, ми як сім'я. Я просто роблю все, щоб допомогти Шахтарю.

Зі вчора я не дуже добре почувався, але намагався грати. У якийсь момент я просто відчув, що більше не можу.

Скільки у вас хет-триків у кар'єрі? У професійній кар'єрі це перший. Я робив хет-трики на дитячому рівні.

Дай бог, щоб далі я грав добре. Усе інше – невідомо. Усі в команді дуже раді за мене", — сказав Гомес в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець – Шахтар.