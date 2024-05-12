Україна

Воротар висловився щодо здобуття "гірниками" чемпіонства.

Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник поділився враженнями після домашнього матчу проти Динамо у 28 турі УПЛ, передає офіційний сайт донецького клубу.

Шахтар — Динамо 1:0 Відео гола та огляд матчу 11.05.2024

За підсумками поєдинку з киянами колектив Маріно Пушича достроково став чемпіоном України сезону-2023/24.

"Це, якщо чесно, для мене перший трофей, у який вклав свої сили, усе, що міг, тому дуже приємно. Тим паче команда весь сезон тяжко працювала задля цієї мети, і ми це зробили. Далі – Кубок, а потім можна трішечки розслабитися. Секрет цієї перемоги у роботі й самовіддачі! Ми розуміли: якщо переможемо Динамо, то достроково станемо чемпіонами, і налаштовувалися та билися один за одного як залізна команда, тому досягли мети разом. Який Шахтар під керівництвом Пушича? Якщо брати зі світу автомобілів, то, напевно, як найновіший Ferrari.", — заявив 25-річний Різник.

Він також розповів, що відбувалося у роздягальні після матчу.

"Це, знаєте, як якась казка, усе було, мов не насправді, але ми виграли чемпіонство, тому всі раділи й святкували", — поділився воротар.

Різник відповів, чи пам'ятає епізод зі своїм сейвом на 62-й хвилині поєдинку з Динамо.

"Чесно, я витратив усі емоції, не бачив і не пам'ятаю. Пізніше, з холодною головою, буду дивитися і розбирати", — зазначив гравець "гірників".

У поточному сезоні Різник взяв участь у 27 матчах УПЛ, пропустивши 21 гол і 13 разів зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, щодо перемоги у чемпіонаті України вже висловився керманич Шахтаря Маріно Пушич.