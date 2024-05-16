Україна

Валерій Бондар поділився своїми думками після тріумфу у Кубку України.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубку України проти полтавської Ворскли (2:1).

"Я хочу сказати велике дякую тим, хто нас боронить — ЗСУ, Подякувати за те, що вони дають змогу нам тут грати. Дякую за те, що ви є у нас. Якби їх не було, то не було б України.

Хотів би привітати всю команду, від людини, яка займається газоном до президента, весь Шахтар який називається сім'єю, з перемогою. Це перемога для наших вболівальників, яких нам хотілося порадувати, і нам це вдалось.

Ще залишились два дуже важливі матчі проти Дніпра-1 та Полісся. Можна трішки видихнути й сказати, що цей сезон нам вдався. Вітаю всіх у клубі з перемогою, з дуже непоганим сезоном.

Думаю, ви бачите, як змінюється Шахтар, наша гра, як ми змінюємося ментально. Якщо не помиляюсь, це наша 17 перемога поспіль. Це показує, що ми на правильному шляху, що ми одне ціле.

Ми дуже прислухаємось до Маріно Пушича, бо він досвідчена людина. Ми вдячні, що він у нас є", — сказав Бондар в інтерв'ю телеканалу ICTV.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Шахтар.