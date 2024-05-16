Україна

Форвард "гірників" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубку України проти Ворскли (2:1), завдяки чому "гірники" оформили чемпіонський дубль.

"Емоції дуже позитивні, всі дуже раді здобути перший Кубок після повномасштабної війни, і це дуже важливо для нашого клубу. Ми тільки-но святкували чотири дні тому перемогу в чемпіонаті, і зараз емоцій вже трішки не вистачило. Але десь намагаємося їх витискати з себе, бо це дуже важлива подія для нас.

Мій забитий гол? Азаров віддав хорошу передачу, і вже не першу. Таку ж саму він мені віддав у грі проти Зорі. Він це вміє, дякую йому за це. Можливо, гол був ключовим, бо ми цілий перший тайм тиснули на Ворсклу і не могли вскрити цю оборону. Вони дуже добре обороняються, ми це знали завжди. Вони грають у п'ять захисників, це дуже тяжко.

Думаю, до 80 хвилини ми повністю контролювали гру, не втрачали концентрацію навіть. Після 80 ми трішки почали вже віддалятися від нашої гри, бо це логічно: у нас було святкування, ми виграли чемпіонат. І зараз знову кубкова гра, фінал, вона дуже важлива. Дякую хлопцям, дякую всьому персоналу за те, що ми всі ставилися до цього суперважливо, дуже важливо. І ми це зробили", — сказав Сікан в інтерв'ю телеканалу ICTV2.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Шахтар.