Україна

Ігор Пердута поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Захисник полтавської Ворскли Ігор Пердута прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубку України проти донецького Шахтаря (1:2).

"Якби ми зробили максимум – я думаю, ми би, може, до 11-метрових дійшли. Є якась така незадоволеність. Не сильно агресивно почали. Видно, що Шахтар готувався, був завжди на м’ячі, нам важко було. Нам треба було якось агресивніше. Якась боязкість була. Шахтар постійно грає в фіналах, у нас немає досвіду такого великого. Дуже прикро. Чесно, не знаю, чи могли краще, але агресивніше зіграти – це 100 відсотків.

З першої хвилини важко було би так ризикувати. Могло щось там і залізти – не пощастило. Вітаю Шахтар з перемогою. Сьогодні заслужено виграли Кубок.

Більший нокаут – це перший гол. Зрозуміло, що вони грали на м’ячі, але по моментах гра була рівна. Якби скористалися своїми моментами – могло по-іншому зовсім бути.

Чи відчуваєш ріст команди? Чи є потенціал? Прийшли нові тренери, їм потрібний час, і це видно по грі, по налаштуванню, по атмосфері в команді. Просто зараз немає часу, три місяці разом працюємо. Тому я впевнений на 100, навіть більше, відсотків, що цей тренерський склад зробить з Ворскли бойову одиницю, ми будемо боротися за вищі місця, ніж ми зараз перебуваємо", — сказав Пердута в інтерв'ю телеканалу ICTV2.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Шахтар.