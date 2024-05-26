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Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Рухом.

У заключному турі української Прем’єр-ліги київське Динамо здобуло гостьову перемогу наді львівським Рухом.

Рух — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.

"Усіх вітаю із завершенням чемпіонату, він був непростий. Якщо підбивати підсумки нашого вступу, то весняну частину ми провели на хорошому рівні, з 16 матчів (якщо не брати чотири поєдинки, які відбулися під моїм керівництвом восени), ми виграли 13 поєдинків, у одному поступились та два зіграли внічию.

Вважаю, що це достатньо непоганий результат. Безумовно, будемо намагатись вигравати кожен матч, на це я завжди налаштовую своїх гравців. Так було і сьогодні, і напередодні, коли готувалися до матчу.

Ми розуміли, що у команди Рух свої завдання, але ми ніколи не маємо втрачати своє обличчя.

Ви бачили що, коли були можливості, ми давали Діалло ігровий час, він виходив на заміну. Я чудово розумів, що сьогодні було багато гравців, яким потрібно було дати можливість зіграти, щоб вони могли проявити себе, показати свої кондиції, як вони готуються та дати нам інформацію для роздумів стосовно їхнього майбутнього у команді.

Я дякую їм за професіоналізм при підготовці до цієї гри. Виходити грати останній матч, коли він нічого для нас не вирішує, це достатньо складно. Тому я подякував своїм гравцям за їхнє ставлення та роботу, яку вони провели під час підготовки до цього поєдинку та безпосередньо під час нього.

Ті заміни, які ми зробили у перерві, ми їх планували заздалегідь. Замість Буяльського випустили Царенка, який багато пропустив, бо у нього було пошкодження. Також дали можливість у другому таймі вийти Малишу — у нього була серйозна травма, операція та непросте відновлення, але останнім часом він себе дуже добре проявляв у тренувальному процесі, тому ми були просто зобов’язані дати йому час на полі.

Водночас ми дали відпочити Кабаєву, Караваєву, які провели багато матчів. Хворів та мав непросте відновлення з прийманням антибіотиків Біловар. Ми випустили його у минулому матчі, а у цьому — зі стартових хвилин. Але вже у другому таймі він підійшов і сказав, що більше не може. І це було зрозуміло, ми до цього були готові.

Добре зіграв цей поєдинок Беніто, проявив свої якості Діалло. До речі, те, як він забив м’яч, це було настановою перед грою, ми домовлялися про такі дії та напрацьовували їх. Хлопці молодці.

Попередні плани на літню підготовку вже є, можуть бути зміни, але поки що гравцям, які будуть залучені у товариському турнірі олімпійської збірної у Марселі, ми дамо трохи відпочити.

Команда планує зібратися 23 червня, потім хлопці, які будуть доступні та готові до тренувального процесу, пройдуть медобстеження.

Бажаємо успішного виступу нашій національній збірній, подивимося, коли вона закінчить виступи на чемпіонаті Європи, щоб розуміти, скільки відпочинку дати гравцям, які залучені у її лавах та на турнірі у Марселі, про який я вже сказав.

У нас попереду ще Олімпіада і багато гравців є кандидатами в Олімпійську збірну. Тож буде непросто.

Приблизно 7-го липня у нас запланований виїзд на збір до Австрії, де, окрім тренувального процесу, проведемо контрольні матчі. А з Австрії думаю, поїдемо на кваліфікаційні матчі Ліги чемпіонів", — заявив український фахівець.

Київське Динамо здобуло 69 очок та фінішувало другим у турнірній таблиці.