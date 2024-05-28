Футзал

Олександр Косенко оцінив результати жеребкування ЧС-2024 з футзалу.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував результати жеребкування ЧС-2024 з футзалу.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Україна потрапила до групи С, де зіграє проти Аргентини, Афганістану та Анголи.

"Будемо готуватися до кожної збірної. Усі команди, які потрапили на чемпіонат світу, мають свої сильні сторони. Тому будемо готуватися до кожного суперника, не можна когось ставити вище або нижче. Це чемпіонат світу, тому готуємося, сприймаємо жереб таким, яким він є", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Додамо, що фінальний турнір ЧС-2024 пройде в Узбекистані з 6 вересня до 6 жовтня.

Раніше став відомий календар "синьо-жовтих" на ЧС-2024.