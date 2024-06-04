Стали відомі призначення арбітрів на товариські матчі за участю збірної України.
ЕНДІ МЕДЛІ, GETTY IMAGES
04 червня 2024, 12:18
На товариському матчі Польща — Україна, який відбудеться 7 червня у Варшаві на Національному стадіоні, працюватимуть арбітри з Англії.
Головним арбітром виступить Ендрю Медлі. На лініях йому допомагатимуть Гаррі Леннард та Ян Хуссін. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Крейг Повсон.
На товариському поєдинку Молдова — Україна, який відбудеться 11 червня в Кишиневі на стадіоні Зімбру, працюватиме суддівська бригада з Румунії.
Головним арбітром буде Андрей Чівулете. На лініях йому допомагатимуть Себастьян Георге та Георге Флорін Нексу. Четвертим арбітром виступить представник Молдови Іон Орлік.