Україна

Стали відомі призначення арбітрів на товариські матчі за участю збірної України.

На товариському матчі Польща — Україна, який відбудеться 7 червня у Варшаві на Національному стадіоні, працюватимуть арбітри з Англії.

Головним арбітром виступить Ендрю Медлі. На лініях йому допомагатимуть Гаррі Леннард та Ян Хуссін. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Крейг Повсон.

На товариському поєдинку Молдова — Україна, який відбудеться 11 червня в Кишиневі на стадіоні Зімбру, працюватиме суддівська бригада з Румунії.

Головним арбітром буде Андрей Чівулете. На лініях йому допомагатимуть Себастьян Георге та Георге Флорін Нексу. Четвертим арбітром виступить представник Молдови Іон Орлік.