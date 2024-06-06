Україна

На цій посаді він замінив Владислава Лупашка.

Пресслужба Інгульця, який повернувся до УПЛ із Першої ліги, повідомила про призначення на посаду головного тренера Желько Любеновича.

Колишній клуб Любеновича Минай не оголошував про його відхід.

Сербський тренер підписав контракт на 3 роки з Інгульцем.



Українським вболівальникам Любенович відомий виступами у складах криворізького Кривбаса, сімферопольської Таврії, Олександрії, а більшу частину ігрової кар’єри він провів у луганській Зорі.



На рахунку Любеновича 302 матчі в УПЛ, 41 гол та 51 результативна передача. У складі Таврії Любенович 2010 року став володарем Кубка України, а із Зорею у сезоні-2016/2017 здобув бронзові нагороди чемпіонату.

На цій посаді він замінив Владислава Лупашка, про відхід якого було оголошено вчора, 5 червня.