Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У француза є проблеми з ігровими кондиціями.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам після перемоги над Люксембургом (3:0) у товариському матчі похвалив форварда команди Кіліана Мбаппе, який відзначився голом і двома асистами.

В останній частині сезону у Франції Мбаппе пропустив кілька матчів за ПСЖ. Нещодавно було оголошено про перехід француза в Реал на правах вільного агента.

"Він приголомшливий лідер. Фізично і психологічно він не звик мало грати, і йому не вистачало ігрового тонусу.

Але він чітко вирішив, що зробить усе, що необхідно. Він подавав гарний приклад протягом усього тижня", — наводить слова Дешама RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що стали відомі фінансові умови контракту Мбаппе з Реалом.