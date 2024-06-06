Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 5 червня 2024 року.

Національна збірна Франції в рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Люксембургу, упевнено здолавши суперників на власному полі.

Перевага господарів поля за всіма показниками не обговорювалась у цій грі. Однак реалізовувати її команди Дідьє Дешама не квапилась — лише один пізній гол до перерви та ще пара м’ячів після відпочинку. На рахунку новачка мадридського Реала Кіліана Мбаппе гол та два асисти.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Франція — Люксембург у рамках підготовки до Євро-2024:

Франція — Люксембург 3:0

Голи: Коло Муані, 43, Клосс, 70, Мбаппе, 85

Франція: Меньян — Кунде (Павар, 64), Упамекано (Саліба, 46), Конате, Ернандес (Клосс, 46) — Канте (Заїр-Емері, 64), Фофана (Камавінга, 89), Грізманн (Жиру, 81) — Коло Муані, Тюрам (Баркола, 81), Мбаппе.

Люксембург: Моріс — Махмутович, Шано, Карлсон — Янс, Олесен, Перейра, Тілль (Мустафич, 44, Філіппс, 55), Джогович (Лохей, 81) — Сінані, Родрігес.

Попередження: Карлсон