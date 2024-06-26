Чергові кадрові зміни у житомирській команді.
Руслан Бабенко, ФК Полісся
26 червня 2024, 14:48
Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту із півзахисником Русланом Бабенком.
Угода з 31-річним українцем розрахована до літа 2026 року. Він дістався клубу безкоштовно, бо мав статус вільного агента.
Минулого сезону Бабенко провів 32 матчі за Дніпро-1, у яких забив один гол.
Додамо, що Бабенко вже виступав у складі житомирської команди у сезоні-2021/22, коли відіграв 10 матчів.
Також Полісся оголосило про відхід захисника Євгена Морозка, який другу половину сезону провів у складі Вереса на правах оренди.
У 31-річного футболіста закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.
У минулій кампанії він відіграв 19 ігор, у яких забив один гол та віддав два асисти.
Раніше Полісся підписало контракти з ще двома досвідченими футболістами, один із яких уже вибув на тривалий термін через травму.