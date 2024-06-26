Україна

Чергові кадрові зміни у житомирській команді.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту із півзахисником Русланом Бабенком.

Угода з 31-річним українцем розрахована до літа 2026 року. Він дістався клубу безкоштовно, бо мав статус вільного агента.

Минулого сезону Бабенко провів 32 матчі за Дніпро-1, у яких забив один гол.

Додамо, що Бабенко вже виступав у складі житомирської команди у сезоні-2021/22, коли відіграв 10 матчів.

Також Полісся оголосило про відхід захисника Євгена Морозка, який другу половину сезону провів у складі Вереса на правах оренди.

У 31-річного футболіста закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати.

У минулій кампанії він відіграв 19 ігор, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Раніше Полісся підписало контракти з ще двома досвідченими футболістами, один із яких уже вибув на тривалий термін через травму.