Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 11 липня 2024 року.

Донецький Шахтар у черговому контрольному матчі на зборах у Словенії мінімально поступився сербській Бачці-Тополі (0:1).

Єдиний гол команда Маріно Пушича привезла сама собі, коли воротар Дмитро Різник під тиском у своєму штрафному майданчику віддав м'яч супернику і Мілош Вулич спокійно відправив сферу у ворота.

Свій наступний матч Шахтар проведе проти турецького Різеспора. Гра відбудеться 14 липня.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Бачка-Топола:

Шахтар – Бачка-Топола 0:1

Гол: 0:1 Вулич, 4.

Шахтар: Різник (Твардовський, 46), Конопля (Вінісіус Тобіас, 46), Бондар (Лацабідзе, 46), Матвієнко (Фарина, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Глущенко, 46), Зубков (Педріньйо, 46), Кевін (Невертон, 46), Траоре (Егіналду, 46).