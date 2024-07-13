Україна

Це друга контрольна гра команди Олександра Шовковського на зборах в Австрії.

Сьогодні, 13 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться київське Динамо та німецький Шальке 04.

Для команди Олександра Шовковського це буде друга гра на навчально-тренувальних зборах в Австрії перед стартом нового сезону. В першому спарингу кияни зіграли внічию з Падерборном (0:0).

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Шальке 04:

За підсумками минулого сезону Шальке посів десяте місце у другій Бундеслізі.