Це друга контрольна гра команди Олександра Шовковського на зборах в Австрії.
ФК Динамо Київ
13 липня 2024, 09:47
Сьогодні, 13 липня, відбудеться товариський матч, у якому зустрінуться київське Динамо та німецький Шальке 04.
Для команди Олександра Шовковського це буде друга гра на навчально-тренувальних зборах в Австрії перед стартом нового сезону. В першому спарингу кияни зіграли внічию з Падерборном (0:0).
Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Динамо — Шальке 04:
За підсумками минулого сезону Шальке посів десяте місце у другій Бундеслізі.