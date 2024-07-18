Україна

П'ятим суперником "біло-синіх" на зборах буде клуб з німецької Бундесліги.

Київське Динамо продовжує готуватися до нового сезону на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Сьогодні, 18 липня, колектив Олександра Шовковського візьме участь у п'ятому для себе контрольному поєдинку в рамках НТЗ.

Раніше кияни зіграли внічию з німецькими Падерборном (0:0) і Шальке (2:2), після чого розгромили данський Брондбю (4:0), та обіграли Мамелоді Сандаунз (1:0). Тепер їм протистоятиме ще один представник німецької Бундесліги — берлінський Уніон.

Стартовий свисток має пролунати о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Уніон Берлін:

За підсумками минулого сезону, який Уніон розпочинав із єврокубками, команда посіла 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.