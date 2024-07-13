Україна: Перша ліга

Усі три чемпіонати розпочнуться — 3-4 серпня.

10 липня відбулося засідання Виконкому УАФ, на якому було ухвалено кілька важливих рішень. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Виконком затвердив план-календар для трьох чемпіонатів – УПЛ, Перша ліга та Друга ліга.

Було ухвалено рішення, що всі три ліги стартують в один вікенд — 3-4 серпня.

Також УАФ задовольнила прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва. Тепер Комітет національних збірних УАФ у разі потреби може звертатися до дирекції УПЛ із пропозиціями про перенесення матчів на резервні дати.