Лідер та захисник луганської Зорі Арсеній Батагов став гравцем турецького Трабзонспору. Про це повідомляє Sabah.

За інформацією джерела, Федерація футболу Туреччини вже зареєструвала 22-річного українця як новачка турецького клубу.

Видання додає, що Батагов потрапить до заявки команди на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Рапіда, який відбудеться завтра, 8 серпня.

Також додамо, що Тransfermarkt вказує 1,8 мільйона євро у якості суми трансферу футболіста. Термін контракту не розголошуються.

Минулого сезону Батагов провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.