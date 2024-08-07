Федерація футболу Туреччини вже зареєструвала новачка.
Арсеній Батагов, ФК Зоря
07 серпня 2024, 18:43
Лідер та захисник луганської Зорі Арсеній Батагов став гравцем турецького Трабзонспору. Про це повідомляє Sabah.
За інформацією джерела, Федерація футболу Туреччини вже зареєструвала 22-річного українця як новачка турецького клубу.
Видання додає, що Батагов потрапить до заявки команди на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Рапіда, який відбудеться завтра, 8 серпня.
Також додамо, що Тransfermarkt вказує 1,8 мільйона євро у якості суми трансферу футболіста. Термін контракту не розголошуються.
Минулого сезону Батагов провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.