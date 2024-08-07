Україна

Федерація футболу Туреччини вже зареєструвала новачка.

Лідер та захисник луганської Зорі Арсеній Батагов став гравцем турецького Трабзонспору. Про це повідомляє Sabah.

За інформацією джерела, Федерація футболу Туреччини вже зареєструвала 22-річного українця як новачка турецького клубу.

Видання додає, що Батагов потрапить до заявки команди на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Рапіда, який відбудеться завтра, 8 серпня.

Також додамо, що Тransfermarkt вказує 1,8 мільйона євро у якості суми трансферу футболіста. Термін контракту не розголошуються.

Минулого сезону Батагов провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.