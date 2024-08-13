Україна

19-річний вінгер зацікавив "гірників".

Нападник Корінтіанса Веслі Гасова може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі, оскільки донецький Шахтар зацікавлений у підписанні молодого бразильця, — повідомляє UOL.

За інформацією джерела, чемпіон України зробив офіційну пропозицію щодо 19-річного бразильського вінгера у розмірі 16 мільйонів євро, проте наразі не отримав на неї відповіді.

Зазначається, що раніше схожу пропозицію щодо свого равця клуб із Сан-Паулу отримав від московського Спартака, проте той почув відмову.

Всього Веслі провів 82 матчі за першу команду Корінтіанса, в який він забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.