19-річний вінгер зацікавив "гірників".
Веслі, Getty Images
13 серпня 2024, 11:28
Нападник Корінтіанса Веслі Гасова може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі, оскільки донецький Шахтар зацікавлений у підписанні молодого бразильця, — повідомляє UOL.
За інформацією джерела, чемпіон України зробив офіційну пропозицію щодо 19-річного бразильського вінгера у розмірі 16 мільйонів євро, проте наразі не отримав на неї відповіді.
Зазначається, що раніше схожу пропозицію щодо свого равця клуб із Сан-Паулу отримав від московського Спартака, проте той почув відмову.
Всього Веслі провів 82 матчі за першу команду Корінтіанса, в який він забив 7 голів та віддав 6 результативних передач.