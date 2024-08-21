Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Олімпією.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/32 Кубку України проти Олімпії (4:1).

"Сьогодні ми дали можливість зіграти тим, хто грає трохи менш для того, щоб вони не втрачали форму. Ще раз переконався в тому, що в футболі до виходу на поле всі рівні.

Радує те, що наша команда підійшла до цієї зустрічі як належить. Так, суперник створив нам проблеми в обороні, але це, вірогідніше, втрата концентрації гравців, котрі не часто грають. Перемогли, пройшли в наступний раунд. Рухаємося далі. Готуємось до Руху.

Сьогодні немає відверто слабких команд. Був на грі Оболонь — Рух. Рівний перший тайм. Зараз багато молодих тренерів, які вносять щось своє. Це молоде покоління грає в агресивний футбол, вертикальний. Буде непроста гра", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олімпія — Зоря.