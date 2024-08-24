Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Олександрії (3:4).

"Я можу багато розповісти про гру, але в цьому не буде багато сенсу. Мені певною мірою важко повірити, що ми програли цю гру. Я схильний вважати, що все-таки ми більшою мірою подарували цю перемогу нашому опоненту.

Я розчарований, команда розчарована. Буде дуже складно резюмувати цю гру. Недопустимо програвати подібним способом. Це не той стиль гри, який ми переслідуємо. Жахливо. Безумовно, жахливо — це все, що я міг би сказати про сьогоднішню гру. Це не спрацювало за тим методом, за яким ми бачимо футбол.

На гру вплинув один момент — це був перший гол нашого опонента. Ми грали чудово, я був повністю задоволений нашою грою до першого пропущеного м’яча. Я був впевнений, що ми зможемо повернутися у гру та грати так, як ми грали в перші хвилини.

Але ми пропустили другий гол, який був неймовірним за своїм виконанням — з дуже дальньої дистанції. З тим стилем, з яким ми грали, можна сказати, що ми самі напросилися на проблеми, на ті негаразди, з якими нам потім довелося зіткнутися. Після 2:2 ми хотіли змінити гру, перевернути її, але продовжили перевертати її не на свою користь, створювати супернику моменти ні з чого. Було складно на ментальному рівні.

В мене немає в чому звинувачувати свою команду. Ми віддали всіх себе, я бачив віддачу гравців, те, як вони поводилися на полі, як вони реагували на хід подій. В силу наших помилок ми не змогли перевернути гру.

Ми подарували цю перемогу нашому супернику. Я дуже засмучений. Подібні явища не можуть траплятися з нами. Будем багато думати про це", — сказав Пушич в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Шахтар.