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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (1:1).

"Якщо розглядати перший тайм, то, звісно, враження не дуже позитивні. Команда, яка настільки домінує в першому таймі не повинна втрачати таку гру. Це стосується нашої фізичної підготовки, нашої психології. Ми робимо кроки вперед, але повторюся – якщо ми входимо в гру і маємо таку перевагу, то це щось означає. Хлопці можуть виконувати поставлені завдання і розуміють свою роль на футбольному полі. Такі матчі ми не повинні відпускати. Ми маємо дотискати суперника та створювати ще моменти. Але сталося так, як сталося.

В будь-якому випадку, якщо ми заробили бали, то це добре. А щодо фізичного стану… Безперечно, ми маємо покращувати його і ми будемо над цим працювати. Щоб ми не зупинялись, а продовжували тиснути протягом усієї гри. Коли ми створюємо тиск та високо пресингуємо, то бачимо наскільки важко суперникам. Попри все, не потрібно забувати, що ми – команда-дебютант. Ми вийшли з Першої ліги і маємо грати проти Ворскли, яка вже провела двадцять сезонів поспіль в елітному дивізіоні. Суперник закрився на своїй частині поля і відмовився пресингувати, адже розумів, що протягом усього матчу це робити буде важко. Повторюсь, багато хто вчора грав ще у Першій лізі, тому потрібно працювати над психологією. Ми не повинні боятися розвивати свою перевагу.

Яка причина того, що команда не достатньо готова у фізичному плані? Ми почали працювати з гравцями доволі пізно. Попередній тренерський штаб готував команду під свої вимоги, під своє бачення футболу. Вважаю, після їхньої роботи фізичний стан гравців був непоганий. Але специфіка гри нашого тренерського штабу інша, тому потрібно працювати над витривалістю зовсім іншого характеру. Нам потрібно виконувати більше роботи над ривками, більше спринтів, більше роботи над стартовою швидкістю. Ці аспекти потрібно підтягувати", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Ворскла.