Україна

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер полтавської Ворскли Сергій Долганський прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівських Карпат (1:1).

"Я зайшов у роздягальню після матчу – у нас була тиша. Я розумію, що мої гравці не задоволені результатом. Ми хотіли від цього поєдинку більшого.

Зараз у нас триває становлення колективу. Від нас пішло дев’ять гравців і на заміну прийшли нові футболісти. Атмосфера впевненості в нашій команді лише формується. У багатьох матчах ми намагаємось звикнути до гри, один до одного. У моїх гравців бувають помилки, які призводять до небезпечних моментів у наші ворота. Ми втрачаємо впевненість і нам просто треба час, щоб її повернути. Це не перша така гра. Ми працюємо над ментальністю та іншими факторами.

Яке завдання стоїть перед командою у цьому сезоні? Керівництво озвучило завдання – це вихід у єврокубки. Я говорю своїм гравцям, що цілі потрібно ставити. Без мети немає сенсу грати. Коли вона є, то ти до цього прагнеш. Завжди потрібно намагатися досягнути максимуму. Треба пройти цей шлях і викластись на повну", — наводить слова Долганського прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Ворскла.